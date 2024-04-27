Шеф-редактор «Букмейта» Мильчин: премию «Большая книга» не всегда дают большим авторам | 360°

Культура 27 апреля 2024, 12:09 Шеф-редактор «Букмейта» Мильчин: премию «Большая книга» не всегда дают большим авторам

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Национальная литературная премия «Большая книга» объявила список номинантов XIX сезона. В беседе с ИА НСН шеф-редактор сервиса «Букмейт» Константин Мильчин заявил, что награду далеко не всегда получают большие авторы.

В лонг-лист попал, например, роман «Путешествие в Элевсин» писателя Виктора Пелевина.

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«Пелевин при всей его значимости в русской литературе ни разу не получал первое место, он один раз был в тройке. <…> Пока наиболее масштабным, интересным и крупным текстом мне кажется роман „Одсун» Алексея Варламова», — высказался эксперт.

Однако он напомнил, что данный автор уже дважды входил в число финалистов. Если история повторится, это будет «немножечко странно», рассказал Мильчин.