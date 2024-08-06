Фейк: из театра Российской армии массово уволили сотрудников

В Сети появилась информация о массовом увольнении сотрудников театра Российской армии и обращении уволенных в вышестоящие инстанции. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

Многочисленные СМИ сообщили, что из театра Российской армии якобы в одночасье уволили большую группу сотрудников — от гардеробщиков до народных артистов. Оставшиеся не у дел люди начали писать заявления руководству театра и в вышестоящие инстанции.

Правда

Директор ЦАТРА Милена Авимская опровергла эти сообщения. По ее словам, во всех театрах срочные контракты с артистами заключаются на год, и с шестерыми из них договор не продлили, в основном из-за малой занятости.

Также она сообщила, что всего с апреля по начало августа уволились 23 человека, и все — по собственному желанию.

«В конце сезона так всегда и происходит. И в этом году ничего сверхъестественного не случилось», — подчеркнула она.

Также кадровые перестановки, по словам Авимской, связаны со сменой главного режиссера театра, которым стал Александр Лазарев.

«Да, мы приняли на работу новых артистов. При смене руководства — это естественный процесс», — отметила она.

У народного артиста Александра Дика, слухи об увольнении которого ходили в Сети, контракт оказался бессрочным, и его не разрывали. Дик, будучи преподавателем детской студии при театре, заключил отдельный трудовой договор на время ее работы.

Авимская отдельно подчеркнула, что не нарушала ничьи права при увольнении.

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