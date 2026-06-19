Фейк: Чебурашка вырос в многонациональной семье

В интернете распространилась информация о том, что генеральный продюсер фильма «Чебурашка 3» Эдуард Илоян якобы раскрыл национальный состав семьи главного героя. Однако это не соответствует действительности.

Фейк

Илоян якобы заявил, что мама Чебурашки — русская, папа — дагестанец, дедушка — чеченец, старший брат — цыган, а сам персонаж — еврей, который прибыл в Россию в коробке с апельсинами.

Правда

На самом деле продюсер не делал подобных заявлений. В своих публичных выступлениях и официальных анонсах он не затрагивал тему национальности персонажей.

В третьей части фильма у Чебурашки действительно появляется биологическая семья — мама, папа, дедушка и старший брат.

Это сделано для развития сюжета о выборе между кровными узами и дружбой с Геной. На постерах и в тизере родственники изображены как обычные ушастые зверьки без каких-либо этнических маркеров.

Распространяемая цитата — это целенаправленная провокация для разжигания конфликта на почве псевдополиткорректности.

Франшиза о Чебурашке продолжает развиваться как семейное кино с акцентом на общечеловеческие ценности. Третья часть выйдет в январе 2027 года.

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