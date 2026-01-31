«ФедералПресс»: в 2026 году православные христиане отметят Пасху 12 апреля

В 2026 году православные христиане отметят Пасху 12 апреля — это одна из самых ранних дат празднования за последние годы. Подготовка к главному празднику начнется уже в феврале с Масленицы и продолжится Великим постом, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю: это первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия (21 марта). Пасха — главный христианский праздник, символизирующий Воскресение Иисуса Христа и торжество жизни над смертью.

Этапы подготовки включают Масленицу (16–22 февраля). Она предшествует Великому посту. По обычаю перед строгими ограничениями проводят гуляния и пекут блины.

Великий пост (23 февраля — 11 апреля) — это самый строгий 48-дневный период воздержания. Его цель — не только пищевые ограничения (исключаются мясо, молочное, яйца, масло), но и духовное очищение через молитву и добрые дела. При слабом здоровье пост можно смягчить. Великий пост включает в себя Святую Четыредесятницу, Лазареву субботу, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) и Страстную седмицу.

В преддверии Пасхи принято красить яйца, печь куличи, готовить пасхи из творога. Окрашивание яиц связано с преданием о Марии Магдалине, которая пришла к императору Тиберию с куриным яйцом в качестве подарка, чтобы рассказать ему о воскрешении Иисуса Христа. Тот не поверил ее словам и сказал, что это так же невероятно, как если бы яйцо поменяло цвет. В этот момент оно стало красным.

Пасха (12 апреля) отмечается ночными службами, колокольным звоном, крестным ходом и традиционным приветствием «Христос воскресе!». Радоница (21 апреля) — день особого поминовения усопших, когда верующие посещают кладбища и молятся об упокоении родных.