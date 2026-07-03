«ФедералПресс»: день Мефодия Перепелятника на Руси предсказывали погоду по поведению пауков

3 июля по народному календарю — день Мефодия Перепелятника. В этот день люди наблюдали за перепелами, пауками, эхом и небом, чтобы понять, какой будет погода, урожай и весь остаток лета, сообщил «ФедералПресс» .

Святитель Мефодий жил в III–IV веках и был епископом и выдающимся богословом. За защиту православия его схватили и казнили. Церковь чтит его память 3 июля.

На Руси в этот день открывался сезон охоты на перепелов. Считалось, что в Мефодиев день особенно везет тем, кто поймает белого перепела — это сулило удачу и достаток на весь год.

Одной из главных народных традиций 3 июля было наблюдение за пауками. Если паук усердно плетет сеть, ждут хорошей погоды. Прячет паутину и исчезает — к дождю. Порвать паутину — к потерям и неурожаю.

В этот день дети гадали на эхо: звонкий отголосок сулил тепло, а глухой — дождь. Охотникам знахари раздавали «комоку-траву», собранную во время Петрова поста. Считалось, что ружье, окуренное ею, не дает промаха.