«Это печально». Никас Сафронов раскритиковал купленную Киркоровым картину

Никас Сафронов назвал купленную Киркоровым картину некачественной пародией

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Купленная певцом Филиппом Киркоровым картина «Король Земли» — некачественная пародия. Таким мнением поделился художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, работы художника из Дзержинска Ильи Спиченкова являются не очень качественными пародиями на американского живописца Джорджо Кондо.

Сафронов отметил, что нет смысла обсуждать покупку картин людьми, которые не разбираются в высоком современном искусстве.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», — пояснил Сафронов.

По его словам, нужно продвигать отечественных художников с авторским стилем и неповторимым почерком.

«Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально. Печально, что рынок сегодня в такой стагнации», — сказал Сафронов.

Накануне Киркоров опубликовал в соцсетях купленную картину Спиченкова. Артист отметил, что работа идеально вписалась в Театральную зону в его доме.

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