Этнограф Гальцева рассказала, как встречали Масленицу в Нижегородской губернии

Как отметила эксперт, масленица всегда была долгожданным праздником. Раньше на неделе от Масленки, как ее называли нижегородцы, до воскресенья народ мог отдохнуть, наесться и повеселиться. Сегодня Масленица — это дань традициям и возможность весело провести время.

По словам Гальцевой, в исследованиях XIX века описано, как встречали праздник весны в южных районах Нижегородской области. Накануне масленичной недели дети со всего села залезали на снежную гору и звали Масленицу. А в понедельник, когда взрослые возвращались с ярмарки, ребята останавливали каждую повозку и спрашивали, везут ли мужики в телеге Масленку. И только в последней телеге среди покупок лежало большое чучело Масленки.

Эта традиция была одной из немногих, которые предназначались для детей, ведь во взрослых забавах им участвовать не разрешали. Когда чучело доставляли в деревню, происходил еще один ритуал — нижегородцы спрашивали друг у друга: «Какая Масленица?», на что отвечали описаниями погоды. В конце прилагательные становились позитивными и смешными, чтобы привлечь «хорошую» Масленицу.