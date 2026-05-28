Этнофестиваль-экспедиция «Троицкий каравай» пройдет в рамках празднования Троицы в Тульской области

День Святой Троицы — один из главных православных праздников, который также называют Пятидесятницей. В 2026 году Троица выпадает на 31 мая, так как Пасха отмечается 12 апреля, а Вознесение — 21 мая, сообщил «ТСН24» .

На Троицу верующие вспоминают о Сошествии Святого Духа на апостолов, после чего они обрели способность проповедовать Слово Божие по всему миру и говорить на разных языках. Этот праздник считается «днем рождения Церкви». Верующие прославляют Единого Бога в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа.

В субботу, 30 мая, православные отметят Троицкую родительскую субботу — день памяти усопших. В Туле и Тульской области пройдут различные мероприятия, посвященные празднику. Так, этнофестиваль-экспедиция «Троицкий каравай» состоится 30–31 мая. Он начнется в ремесленном дворе «Добродей», а затем переместится в деревню Кураково Белевского района.

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» 31 мая с 12:00 до 15:00 пройдут празднования Троицы. Экскурсоводы расскажут о традициях празднования этого дня в Ясной Поляне.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий проведет богослужения в храме в честь иконы Божией Матери «Смоленская» (30 мая) и в Успенском кафедральном соборе (31 мая) в городе Тула.