Еще одной парой ведущих на «Интервидении» стали индийская актриса и шоумен из Китая

Мэн Лэй из Китая и актриса Стэфи Патель из Индии стали ведущими «Интервидения»

Организаторы «Интервидения» объявили имена ведущих международного музыкального конкурса. На сцену выйдут китайский телеведущий Мэн Лэй (выступает под псевдонимом Lay) и индийская актриса Стэфи Патель, сообщили в пресс-службе конкурса.

Мэн Лэй считается одним из самых узнаваемых медийных лиц Китая. Он вел эфиры на крупных телеканалах, работал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и неоднократно модерировал масштабные международные проекты.

Приглашение провести «Интервидение» Лэй счел большой честью, уточнил РЕН ТВ. Готовиться к конкурсу артист начал заранее — перечитывал Пушкина, чтобы лучше почувствовать атмосферу российской столицы.

Пару Мэн Лэю составит звезда Болливуда Стэфи Патель. В 2016 году ее признали победительницей конкурса Miss Teen International, два года спустя артистка прошла в финал Femina Miss India.

Свою роль на «Интервидении» индийская звезда воспринимает как возможность укрепить культурные контакты между странами.

Указ о проведении «Интервидения» в начале 2025 года подписал президент России Владимир Путин. Конкурс под аналогичным названием проходил в 1970–1980-е годы в странах восточного блока. Его пытались перезапустить несколько раз.

В этом году «Интервидение» примет Москва. Прибудут участники из 23 стран.