Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят

Эрмитажная кошка по кличке Графиня стала мамой шестерых котят. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Государственного Эрмитажа.

Сотрудники сначала решили, что после майских прогулок кошка заболела, и отправили ее на УЗИ. Однако обследование показало, что Графиня ждет потомство. Врачи насчитали четыре сердцебиения.

«9 июля на свет появились котята — и не четверо, а сразу шестеро: рыжий (первым), бледно-рыжий с серебром, черный (последним) и три темных полосатика», — рассказали в Эрмитаже.

Сейчас, по данным музея, мама и все новорожденные чувствуют себя хорошо.

Пол котят пока не определили, им также еще не придумали клички. В Эрмитаже сообщили, что через два-три месяца, после необходимых прививок и приучения к лотку, для малышей начнут искать новых хозяев.

Традиция содержать кошек в Эрмитаже существует со времен Петра I. Сегодня в подвалах музея живут около 50 котов и кошек, которые помогают защищать исторические здания от грызунов.