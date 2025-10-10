Эрмитаж: чтобы стать владельцем музейного кота, нужно пройти беседу и отбор

Эрмитаж обнародовал правила передачи котов, которые живут в его подвалах с XVIII века. Основное требование для принятия музейного кота — новый дом должен быть в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Это необходимо для возможности возвращения животного в привычные условия при необходимости, сообщил сайт «Мойка78» со ссылкой на представителей музея.

Претендентам предстоит пройти беседу перед тем, как стать владельцем эрмитажного кота. Кандидаты, живущие в съемных квартирах, и организации, желающие «приютить» музейного подопечного, не рассматриваются.

Не все коты готовы к переезду: некоторые слишком стары, а у некоторых сложный характер. Например, есть кошка, которая не любит женщин, и кошка, которая справляет нужду за пределами лотка.

«Есть даже коты, разменявшие третий десяток. По человеческим меркам им больше 100 лет, и самое комфортное в таком почтенном возрасте — стабильное место, где все знакомо», — говорится сайте Эрмитажа.