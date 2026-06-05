«Эрмитаж присутствует всюду»: Пиотровский рассказал о музеях-спутниках по всему миру

Эрмитаж не просто один музей, а целая система, которая находится по всему миру. Об этом 360.ru заявил генеральный директор культурного учреждения Михаил Пиотровский на полях Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что только в Санкт-Петербурге действуют два больших центра Эрмитажа: один — на Дворцовой площади, второй — в Старой деревне.

«У нас система Эрмитажных спутников — это совместные предприятия с различными учреждениями. За границей и в России. Сейчас в Европе они заморожены. В Азии создаются новые. В России — шесть», — заявил Пиотровский.

Генеральный директор Эрмитажа заметил, что совместная работа позволяет показать сокровища музея по всему миру.

«Сейчас у нас огромная выставка Юсуповых открыта в Казани, открывается выставка драгоценностей во Владивостоке. Мы присутствуем везде и приносим своей особый бренд», — добавил он.

Пиотровский уточнил, что центр в Оренбурге назвали «Эрмитаж Евразия», в Екатеринбурге появился «Эрмитаж Урал», в Омске — «Эрмитаж Сибирь».

В ходе интервью 360.ru гендиректор Эрмитажа заявил, что, несмотря на западные санкции, музей сохранил свое место в культурном мире и продолжает сотрудничать с множеством стран.