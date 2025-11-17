Эрмитаж повысит стоимость билетов до 700 рублей с 1 декабря

Цена билета для посещения Эрмитажа с 1 декабря увеличится до 700 рублей. Как сообщили в пресс-службе музея, дополнительные доходы направят на совершенствование систем безопасности, создание комфортной среды для экспонатов и посетителей, а также на бесплатные благотворительные экскурсии и инклюзивные программы.

Для посетителей вечерних сеансов музея по вторникам, пятницам и субботам стоимость билета останется прежней и составит 500 рублей.

В пресс-службе музея добавили, что все социальные программы и билеты для льготников со скидкой в 10% сохранятся.

Кроме того, Эрмитаж не откажется от бесплатного посещения для детей до 14 лет, многодетных семей, участников специальной военной операции, их родственников, а также других льготных категорий.

Также каждый четверг музей бесплатно принимает посетителей до 18 лет, студентов и пенсионеров.

В начале октября Эрмитаж раскрыл правила передачи живущих в подвалах музея с XVIII века котов новым владельцам. Взять домашнего питомца могут только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым нужно пройти сложное собеседование.