Эрмитаж изменил правила бесплатных посещений

Эрмитаж скорректировал политику бесплатных дней. Теперь они приурочены к праздникам. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

Так, в ближайшее время бесплатно посетить Главный музейный комплекс и Главный штаб можно будет в Международный женский день.

Ранее музей ежемесячно предоставлял возможность свободного посещения своих экспозиций, что приводило к большому наплыву посетителей. Следующий бесплатный день состоится в День музеев, который отмечается 18 мая.