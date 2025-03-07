Эрмитаж изменил правила бесплатных посещений

Эрмитаж скорректировал политику бесплатных дней. Теперь они приурочены к праздникам. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.
Так, в ближайшее время бесплатно посетить Главный музейный комплекс и Главный штаб можно будет в Международный женский день.
Ранее музей ежемесячно предоставлял возможность свободного посещения своих экспозиций, что приводило к большому наплыву посетителей. Следующий бесплатный день состоится в День музеев, который отмечается 18 мая.
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