VK Fest обеспечит комфортную среду для зрителей с нейроотличиями

Организаторы фестиваля VK Fest проведут подготовку по созданию комфортной обстановки для зрителей с аутизмом, синдромом дефицита внимания и другими нейроотличиями. Специально для них на площадках в Москве и Санкт-Петербурге появятся комнаты разгрузки, где недоступен шум и другие внешние раздражители. Об этом сообщила пресс-служба холдинга .

В специальных помещениях гостям предоставят шумоподавляющие наушники, игрушки-антистресс и все необходимое для комфортного отдыха. Для сопровождающих зрителей с нейроотличиями подготовят специальную карту сенсорной безопасности с указанием мест, где есть большое количество звуковых или световых эффектов, которые могут вызвать раздражение.

Для зрителей с аутизмом VK Fest вместе со специалистами благотворительного фонда «Открыть мир» выпустят инструкцию с иллюстрациями, которые объяснят устройство площадки и покажут, где находятся пункты помощи.

Подиумы, пандусы и настилы для маломобильных зрителей организуют на всех площадках фестиваля. Если кому-то из гостей потребуется помощь, то они смогут обратиться к специальным дежурным.

Для слабослышащих зрителей на сцене блогеров и синей сцене фестиваля станут работать сурдопереводчики. Кроме того, команда VK Fest адаптировала сайт фестиваля для слабовидящих и незрячих людей. Также все трансляции мероприятия продублируют субтитрами и переводом на жестовый язык.

VK Fest — 2025 пройдет с 14 июня по 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе. Также впервые фестиваль примут Челябинск и Казань.