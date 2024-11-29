Экс-гендиректор Третьяковки выступит на «Перезагрузке 2.0» в Зарайске 30 ноября

В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0». В рамках мероприятия 30 ноября запланирована насыщенная программа, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля посетят Дом Мачтета, Зарайский кремль, собор и колокольню. В арт-пространстве на Красноармейской пройдут вокальные, танцевальные и арт-перформансы, а также откроется выставка.

Главным событием дня станет выступление генерального директора Третьяковской галереи в 2015–2023 годах, искусствоведа, куратора международных музейных выставочных проектов Зельфиры Трегуловой. Она прочитает лекцию «Культурные пространства как драйвер регионального развития. Большой эффект для малых городов».

Торжественное открытие фестиваля состоялось 23 ноября. Проект «Перезагрузка 2.0» задуман как живой обмен опытом между зрителями и художниками.