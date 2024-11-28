Фестиваль «Перезагрузка» в Зарайске вошел в шорт-лист национальной премии

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0» вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards. Это высшая награда в сфере креативных индустрий в России

В конкурсе принимают участие проекты из различных отраслей, в том числе в области исследований, дизайна, архитектуры, медиа и IT.

В этом году на конкурс поступили более тысячи заявок. Среди них — выставка «Россия», нейросеть «Кандинский», Московская международная неделя кино и другие достойные проекты.

Фестиваль «Перезагрузка 2.0» в Зарайске вошел в номинацию «Креативный проект, развивающий город» наряду с празднованием тысячелетия Суздаля.

Победителей объявят 29 ноября в Зарядье.

«Этот год стал для всех нас временем глубокого переосмысления российского культурного кода. Мы все ясно видим необходимость возвращения к истокам, ценностям и традициям российского народа, которые служат основой для создания нового и актуального. Мы выбрали эту тему как основу для построения художественных образов церемонии», — сказала продюсер церемонии Лилия Дасаева.

Церемонию и выступление артистов можно посмотреть в онлайн-трансляции на сайте премии.

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