Дворцовый мост разведут под специальный плейлист в честь Дня семьи, любви и верности

В ночь с 3 на 4 и с 4 на 5 июля в рамках проекта «Поющие мосты» Дворцовый мост будет разведен под специальный плейлист, посвященный Дню семьи, любви и верности. Организатором инициативы выступила газета «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати.