Дворцовый мост разведут под специальный плейлист в честь Дня семьи, любви и верности

В ночь с 3 на 4 и с 4 на 5 июля в рамках проекта «Поющие мосты» Дворцовый мост будет разведен под специальный плейлист, посвященный Дню семьи, любви и верности. Организатором инициативы выступила газета «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати.
Зрители услышат «Гимн Великому городу» Глиэра в исполнении Молодежного русского народного оркестра «Серебряные струны». Также прозвучат фрагменты из оперы «Руслан и Людмила» Глинки и композиция «Мама» Гаврилина.
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