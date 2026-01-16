Думали, что настоящая: петербуржцы освистали исполнительницу каверов группы Sade

Невнимательные поклонники британской группы Sade повелись на развешанные по Санкт-Петербургу афиши трибьют-концерта, когда песни известных коллективов исполняют другие артисты. Отдавшие за билеты от двух до 15 тысяч рублей зрители возмутились, когда вместо вокалистки Шаде Аду на сцену вышла другая исполнительница. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Собеседница журналистов заявила, что голос артистки совсем не подходил для исполнения песен британского коллектива. Она добавила, что многие поверили в то, что Шаде Аду действительно приехала в Санкт-Петербург, так как на афишах был ее портрет.

«Люди начали покидать зал в разочаровании и расстройстве. В фойе БКЗ собралась толпа недовольных, вызвали организатора, скандалили. Будем подавать жалобу на возврат финансовых средств», — заявила недовольная зрительница.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке» организаторы концерта действительно использовали портрет Шаде Аду на афишах. Но при этом честно написали, что ожидается выступление tribute с оркестром.

Сейчас афиши уже заменили и повесили портрет настоящей исполнительницы кавер-группы Карины Милициной. Артистка посоветовала всем недовольным научиться внимательно читать.

Она добавила, что такой провал у нее случился впервые. По словам исполнительницы, после ухода недовольных оставшиеся зрители сполна насладились концертом.

В феврале прошлого года действия организаторов концерта певицы Анны Асти в Самаре привели к овербукингу. Они продали на выступление артистки больше билетов, чем вмещает зал, это привело к огромной давке в холле и задержанию концерта на час.