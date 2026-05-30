Достойно книги Дюма. Вскрылась правда об останках д’Артаньяна

Идентификация предполагаемых останков знаменитого мушкетера д’Артаньяна оказалась под угрозой срыва, так как большую часть костей серьезно повредили во время раскопок. Об этом со ссылкой на источники в научных кругах сообщило местное издание L1 .

Выяснилось, что пожилой археолог Вим Дейкман вел раскопки тайно и без официального разрешения. Во время работы он совершил грубейшие ошибки: ходил в уличной обуви прямо по хрупкому скелету и брал находки голыми руками.

Все мелкие обломки костей мужчина просто свалил в пластиковые контейнеры из-под мороженого и пакеты из супермаркета, а самые ценные фрагменты унес к себе домой.

Сейчас эти емкости изучают специалисты, но восстановить общую картину им крайне тяжело.

Из-за того, что копатель работал без защитных перчаток, он оставил на костях свои биологические следы. Теперь ученые не могут провести точный ДНК-тест, так как приборы путают генетический код французского мушкетера со следами современного человека. Кроме того, сами останки уже сгнили так сильно, что идентифицировать их невозможно.

Реальный прототип д’Артаньяна, капитан королевских мушкетеров Шарль де Батц де Кастельмор, погиб при осаде Маастрихта в 1673 году. Место его захоронения искали веками, нашел могилу Вим Дейкман.

Дейкман копал в одиночку и успел открыть большую часть скелета. Затем вопросом заинтересовались власти, археолога-самоучку от процесса отстранили.