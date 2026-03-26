Дому архитектора Сюзора в Петербурге присвоили статус регионального памятника

Здание на Казанской улице, 42, известное как Дом архитектора П. Ю. Сюзора, было внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение принял КГИОП, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Речь идет о трехэтажном каменном здании в стиле классицизма, возведенном в 1810-х годах. Оно отличается симметричным фасадом, центральным воротным проездом и балконом над ним.

В 1895 году владельцем дома стал Павел Юльевич Сюзор, академик архитектуры Императорской Академии художеств. Изначально строение использовалось как доходный дом: в нем находились пять магазинов, пять мастерских, прачечное заведение, портерная и меблированные комнаты.