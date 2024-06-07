Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»

Ксения Шойгу: телеканал СТС снимет российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд»

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На телеканале СТС выйдет российская версия французской телеигры «Форт Боярд». Программа сохранит исторический антураж оригинала, рассказала РБК глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

По ее словам, создатели проекта адаптируют его под Россию, но отразят дух приключений и атмосферу таинственности, присущую французской телеигре. Кто станет ведущим, пока не определили.

Телеканал СТС 6 июня заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов». На территории форта «Александр Первый» снимут российскую альтернативу популярной передачи. Первые выпуски выйдут в 2025 году.

Ранее телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». В СМИ появились слухи что главными героями могли стать актеры Иван Янковский и Никита Кологривый.

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте