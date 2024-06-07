Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»
Ксения Шойгу: телеканал СТС снимет российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд»
На телеканале СТС выйдет российская версия французской телеигры «Форт Боярд». Программа сохранит исторический антураж оригинала, рассказала РБК глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.
По ее словам, создатели проекта адаптируют его под Россию, но отразят дух приключений и атмосферу таинственности, присущую французской телеигре. Кто станет ведущим, пока не определили.
Телеканал СТС 6 июня заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов». На территории форта «Александр Первый» снимут российскую альтернативу популярной передачи. Первые выпуски выйдут в 2025 году.
Ранее телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». В СМИ появились слухи что главными героями могли стать актеры Иван Янковский и Никита Кологривый.