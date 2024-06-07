Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»

На телеканале СТС выйдет российская версия французской телеигры «Форт Боярд». Программа сохранит исторический антураж оригинала, рассказала РБК глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

По ее словам, создатели проекта адаптируют его под Россию, но отразят дух приключений и атмосферу таинственности, присущую французской телеигре. Кто станет ведущим, пока не определили.

Телеканал СТС 6 июня заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов». На территории форта «Александр Первый» снимут российскую альтернативу популярной передачи. Первые выпуски выйдут в 2025 году.

Ранее телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». В СМИ появились слухи что главными героями могли стать актеры Иван Янковский и Никита Кологривый.