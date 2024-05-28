ТНТ опроверг слухи о съемках сериала «Сверхъестественное» с Янковским и Кологривым

РБК: телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках адаптации «Сверхъестественного»

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В России не планируют снимать адаптацию известного американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Представители телеканала уточнили журналистам, что они не планируют запускать в производство русскую версию сериала «Сверхъестественное». Соответственно, ТНТ не приглашал на главные роли ни Янковского, ни Кологривого.

Накануне появились слухи, что актеры исполнят роли братьев Дина и Сэма Винчестеров в отечественном варианте американского сериала. Янковский и Кологривый уже снимались вместе в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом последний считает, что его коллега попал в проект только благодаря своей громкой фамилии.

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