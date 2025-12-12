Дочь Любови Успенской представила персональную выставку в московской галерее

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, открыла свою выставку в столичной галерее Омельченко, где представила серию работ. Проект стал ее заметным шагом в профессиональную арт-среду, сообщил Super.ru .

В беседе с журналистами Плаксина отметила, что не склонна искать отношения и считает себя самодостаточным человеком. По словам художницы, она уверена, что «нужные люди приходят в жизнь сами», и именно поэтому не испытывает необходимости в активных поисках партнера.

Отвечая на вопрос о якобы высоких требованиях к доходам мужчин, Татьяна подчеркнула, что знаменитые высказывания в опросах девушек в соцсетях о «миллионе рублей в месяц» являются шуткой, и точно не отражают ее взглядов.

В ноябре Общественная Служба Новостей пообщалась со звездными родительницами и выяснила, какие подарки они хотели бы получить от своих детей. Певица Любовь Успенская призналась, что для нее имеет ценность не презент, а доброе и человеческое отношение.