Певица Любовь Успенская призналась, что ее давно не радуют подарки

Накануне Дня матери Общественная Служба Новостей пообщалась со звездными родительницами и выяснила, какие подарки они хотели бы получить от своих детей. Певица Любовь Успенская призналась, что сегодня ей не нужны никакие подарки.

«У меня все есть, мне, честно говоря, ничего не нужно от детей или мужчин», — отметила она.

Успенская добавила, что будет признательна дочери, если та захочет что-то ей вручить, потому что подарки принято дарить от чистого сердца.

По словам звезды, ее давно не радуют подарки. «Меня больше радует доброе и человеческое отношение, когда ты ощущаешь, что тебя любят, что тебя ценят. Вот такой подарок — самый лучший лично для меня», — подчеркнула Успенская.