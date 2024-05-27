Дочь художника потребовала от Русского музея вернуть картины отца

В Северной столице дочь художника Вячеслава Пакулина подала в суд на Русский музей, потребовав вернуть картины отца. Об этом сообщил «Деловой Петербург» .

По данным издания, в Дзержинском районном суде началось рассмотрение иска от 76-летней Любови Пакулиной.

Журналисты попытались выяснить у истицы, почему она решила отсудить картины спустя столько лет. Однако Пакулина резко отреагировала на вопрос, порекомендовав интересующимся заняться журналистикой.

«Какое ваше дело?», — спросила она.

Пенсионерка намерена забрать у музея такие работы Пакулина, как «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах», «Колхоз. Молотьба».

Эксперты оценивают общую стоимость картин примерно в 3,79 миллиона рублей.

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