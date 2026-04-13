Дни оленевода отметили в ЯНАО

На Ямале с успехом прошли фестивали этнокультуры, известные как Дни оленевода. Эти мероприятия были организованы при поддержке «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», сообщило Ura.ru .

Компания оказывает помощь в проведении праздника в различных городах и селах региона, включая Надым, Ноябрьск, Муравленко, Тарко-Сале, Ханымей, Новый Порт и Яр-Сале.

Гости фестиваля могли посетить мастер-классы по изготовлению традиционных украшений, насладиться песнями фольклорных коллективов и принять участие в различных активностях, таких как национальная борьба, этнобиатлон и перетягивание палки. Главным событием стали гонки на оленьих упряжках, в которых участвовали тысячи опытных каюров.