Дни детской книги России прошли в Дубае

В Дубае прошли Дни детской книги России. Мероприятие поддержали Министерство культуры, Российская государственная детская библиотека и Генконсульство России. Об этом сообщили «РИА Новости».

Для детей организовали встречи с российскими писателями, провели мастер-класс по созданию иллюстраций и театрализованное занятие. Генконсул России в Дубае Олег Фомин отметил, что событие прошло в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Здесь присутствуют наши таланты — это лауреаты премии президента, замечательные художники, поэты, писатели, чтобы мы вместе продолжали развивать русскую культуру, русский язык и наши знания», — заявила замминистра культуры Жанна Алексеева.

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ. Главы государств выразили удовлетворение текущим состоянием российско-эмиратских отношений, которые носят стратегический характер.