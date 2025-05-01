Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили удовлетворение текущим состоянием российско-эмиратских отношений, которые носят стратегический характер и успешно развиваются в различных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные аспекты.

Они отметили, что благодаря такому тесному сотрудничеству стороны могут вести диалог даже по сложным международным вопросам.

«Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной», — добавили в пресс-службе.

Аль Нахайян поздравил Путина и всех россиян с приближающимся 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком, сообщили «Известия». До этого он отмечал положительные качества российского президента, в том числе его ум, влияние и любовь к собственной стране.