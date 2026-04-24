Дивеев потратил около миллиона рублей на картину Эрнста Неизвестного

Футболист Игорь Дивеев приобрел картину Эрнста Неизвестного «Апокалипсис» примерно за один миллион рублей. Об этом сообщил портал Sport24 .

Спортсмен назвал приобретение полотна одним из самых значимых личных вложений за последнее время. По его словам, он остался доволен покупкой.

«Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег», — сказал Дивеев.

Ранее футболист также высказывался о высоких расходах в Санкт-Петербурге. В частности, жаловался на цены на продукты, рестораны и кофе.

Художник Никас Сафронов объяснил, что итоговые суммы на аукционах не отражают его реальный заработок. По его словам, стоимость работ на вторичном рынке и доход автора от их продажи — это разные вещи.