Дивеев потратил около миллиона рублей на картину Эрнста Неизвестного
Футболист Игорь Дивеев приобрел картину Эрнста Неизвестного «Апокалипсис» примерно за один миллион рублей. Об этом сообщил портал Sport24.
Спортсмен назвал приобретение полотна одним из самых значимых личных вложений за последнее время. По его словам, он остался доволен покупкой.
«Это моя самая дорогая покупка, если не считать квартиру в Москве, но ни разу не пожалел потраченных денег», — сказал Дивеев.
Ранее футболист также высказывался о высоких расходах в Санкт-Петербурге. В частности, жаловался на цены на продукты, рестораны и кофе.
Художник Никас Сафронов объяснил, что итоговые суммы на аукционах не отражают его реальный заработок. По его словам, стоимость работ на вторичном рынке и доход автора от их продажи — это разные вещи.