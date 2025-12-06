Disney перевыпустит культовый эпизод «Звездных войн»

В честь 50-летия франшизы «Звездные войны» студия Disney покажет на больших экранах культовый эпизод «Новая надежда» в обновленном виде 19 февраля 2027 года. Об этом сообщило издание Variety .

Зрителей ждет масштабная реставрация картины, она получит свежий визуальный облик. Какие именно изменения внесут в классический эпизод, пока неизвестно.

Журналисты не исключили, что речь о обновленных визуальных сценах и кадрах, которые создатель франшизы Джордж Лукас в 1977 году не смог создать в из-за технологических, финансовых и временных ограничений.

Ранее на аукционе продали световой меч Дарта Вейдера со съемок «Звездных войн» за 3,6 миллиона долларов. Лот стал самым дорогим проданным предметом со съемок саги. Несмотря на то что меч бутафорский, ценность для коллекционеров оказалась огромной, писали «Известия».