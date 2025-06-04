Дирижер Клевицкий оценил творчество Евгения Доги как выдающееся

Известный дирижер Александр Клевицкий поделился своими воспоминаниями о Евгении Доге, назвав его не только гениальным композитором, но и близким другом. Об этом он рассказал в интервью ОТР .

Музыкант отметил, что Дога был человеком широкой души, всегда откликавшимся на приглашения участвовать в различных проектах. Его музыка, особенно вальс для киноленты «Мой ласковый и нежный зверь», признана ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века, подчеркнул Клевицкий.

Он также вспомнил, как Дога, несмотря на возраст, всегда был активен и общителен. Композитор скончался в возрасте 88 лет, о чем сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Давидович. Произведения композитора звучат в более чем 200 фильмах и телеспектаклях, включая такие известные работы, как «Табор уходит в небо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго». В Молдавии в связи с кончиной маэстро объявлен национальный траур.