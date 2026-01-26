Директор Марии Ароновой опровергла сообщения о проблемах актрисы со здоровьем

У Марии Ароновой нет проблем со здоровьем, о которых ранее сообщили СМИ. Об этом заявила 360.ru директор актрисы Наталья Дмитрюкова.

«Все в порядке, это неправда», — сообщила она.

По словам директора, Аронова только вернулась с гастролей на Урале, сегодня планирует выйти на сцену в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в Театре имени Вахтангова, а следом отправится на выступления в Санкт-Петербург.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у артистки, пожаловавшейся на приступы икоты, якобы выявили воспаление пищевода и ожирение печени на фоне сахарного диабета.

В конце прошлого года актер и каскадер Александр Иншаков назвал глупостями сообщения о проблемах с сердцем. Он объяснил, что действительно был в больнице, но на плановом обследовании.