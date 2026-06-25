Digital-автор Ника Ерш призналась, что личные переживания находят отражение в ее книгах

Digital-автор Ника Ерш высказала мнение о том, как личные переживания влияют на ее творчество. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» .

По словам писателя, все, что трогает ее за душу, так или иначе находит отражение в произведениях.

«Когда в моих историях речь заходит о море, герои всегда относятся к нему с нежностью и восхищением», — отметила Ерш.

Также литератор поделилась своими мыслями о создании новых вселенных. Ей больше нравится придумывать миры с нуля, чем работать в узнаваемых локациях.