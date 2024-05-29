Детям из Подмосковья показали премьеру «Ленинградского щелкунчика»

В Московском губернском театре под эгидой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошла премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик». Проект создали на основе одноименной блокадной сказки Дениса Нефедова.

Спектакль показали при содействии Министерства социального развития Московской области. Мероприятие стало благотворительным. Премьеру посмотрели 800 детей из соцучреждений и многодетных семей, а также воспитанники детских корпусов и ребята, приехавшие в Подмосковье из новых регионов.

«Мы часто показываем спектакли в Донбассе. Недавно вернулись с фестиваля „Звезды над Донбассом“», — рассказал ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Кобзона Дмитрий Томилин.

Ранее в Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна». В основе постановки — рассказ Михаила Шолохова.