Премьера спектакля по рассказу Шолохова прошла в Красногорске | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 11:49 Премьера спектакля по рассказу Шолохова прошла в Красногорске Телеканал «360»

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Премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна» состоялась в Красногорске. В основе постановки лежит рассказ Михаила Шолохова.

Авторы постановки хотели не просто воспроизвести сюжет знаменитого рассказа, а открыть смыслы, заложенные в характере главного героя.

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«В основу лег сюжет, который всем знаком. Судьба Андрея Соколова — это судьба русского и советского человека. Образ содержательный, особенно сейчас — в непростые времена. Несмотря на сложные жизненные испытания, он остался преданным своей стране и нашел мужество жить дальше», — поделился режиссер спектакля Михаил Иванов.

В художественном музыкальном спектакле переплетется шолоховский сюжет с подлинными историями из настоящего, записанными из уст участников специальной военной операции и жителей Донбасса.

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