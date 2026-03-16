Департамент Минкульта и два музея получили новых руководителей

Директор музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Иван Лыкошин станет главой департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры. Об этом сообщила в телеграм-канале министр Ольга Любимова.

В свою очередь, прежняя директор департамента — Елена Харламова — займет место главы музея-заповедника «Архангельское» вместо подавшего в отставку Вадима Задорожного. «РОСИЗО» же возглавит бывший замруководителя Георгий Москвичев.

«Уверена, существующие проекты продолжат развиваться и будут реализованы новые», — резюмировала Любимова.

Ранее министр рассказала о кадровых перестановках в сфере московских театров. Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького, при этом сохранил должность и в Московском Губернском театре. Кроме того, возглавляющий МХТ имени Чехова Константин Хабенский по совместительству стал и. о. ректора Школы-студии МХАТ.