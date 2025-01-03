Денис Майданов порекомендовал россиянам сериал «Музыка времени»

Длинные новогодние каникулы — хорошее время, чтобы посмотреть новый сериал «Музыка времени» о том, как молодые ребята из разных уголков мира создали виртуальную рок-группу и решили встретиться, чтобы выступить на большом фестивале в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы, музыкант и певец Денис Майданов.

Он подчеркнул, что сегодня хорошего и искреннего кино для молодежи снимается не так много. Поэтому «Музыка времени» стала редкой жемчужиной, которая понравится и детям и родителям.

Майданов подчеркнул, что за два месяца после выхода сериал стал настоящим хитом в интернете. К концу декабря его рейтинг составил 9.4 и получил прекрасные отзывы.

«Если еще думаете — что посмотреть в длинные праздники, — выбор очевиден. Смотреть можно и нужно всей семьей», — подчеркнул депутат.

Майданов добавил, что молодые музыканты на пути к исполнению своей мечте пройдут массу испытаний и препятствий, переосмыслять свои жизненные ценности и преодолеют свои внутренние страхи. Солистке группы Василиса, чью роль исполнила певица Майвл, для начала своей музыкальной карьеры придется побороть свой страх публичных выступлений.

Кроме того в сериале появятся известные и популярные музыканты Александр Ф.Скляр, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис, Гарик Сукачев и сам Денис Майданов.

Ранее общественное движение Чечни «Турпалхой» анонсировало премьеру сериала «Семья „Ахмат“» о бойцах одноименного отряда спецназа. Авторы пообещали показать зрителям, как объединивший добровольцев из разных уголков России отряд подарил новых героев, которые встали на защиту страны.