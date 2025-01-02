Сериал о буднях спецназа «Ахмат» сняли в Чечне

В Чечне сняли документальный сериал «Семья „Ахмат“». Его премьера состоится в ближайшее время, сообщило общественное движение «Турпалхой» в Telegram-канале.

«Этот сериал — история о героях, которые сегодня стоят на страже Родины, а завтра становятся нравственными ориентирами для общества», — отметили в описании к сериалу.

По словам авторов, цель сериала — показать зрителям, как через судьбы бойцов спецназа «Ахмат», объединяющего разные национальности, формируется будущее. В сериале расскажут о добровольцах из разных уголков России, вступающих в ряды спецназа «Ахмат».

Зрители также увидят, как бойцы проходят обучение в Российском университете спецназа имени Путина. Съемочная группа провела в зоне СВО более пяти тысяч часов, также им помогали чеченские военкоры.

Перед Новым годом глава Чечни Рамзан Кадыров отправил из аэропорта Грозный спецборт с добровольцами. После прибытия в зону спецоперации бойцов примут в состав спецназа «Ахмат».