День шампанского и имбирного пряника отмечают в мире 10 января

В пятницу, 10 января, отмечается сразу несколько праздников. В мире — День шампанского и картофеля-фри, а также День рождения имбирного пряника, пишет сайт 7Дней.ru.
В России отмечают День инженера-механика ВМФ. Православные вспоминают 20 тысяч мучеников Никомедии. Их сожгли вместе с храмом за отказ поклониться языческим идолам на Рождество.
Народные приметы советуют собирать семью за богатым столом, избегать одиночества и не заниматься домашними делами, связанными с финансовыми потерями. Именины отмечают Петр, Аркадий, Леонид, Александр, Игнат, Ефим и Николай.
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