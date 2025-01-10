День шампанского и имбирного пряника отмечают в мире 10 января

В пятницу, 10 января, отмечается сразу несколько праздников. В мире — День шампанского и картофеля-фри, а также День рождения имбирного пряника, пишет сайт 7Дней.ru .

В России отмечают День инженера-механика ВМФ. Православные вспоминают 20 тысяч мучеников Никомедии. Их сожгли вместе с храмом за отказ поклониться языческим идолам на Рождество.

Народные приметы советуют собирать семью за богатым столом, избегать одиночества и не заниматься домашними делами, связанными с финансовыми потерями. Именины отмечают Петр, Аркадий, Леонид, Александр, Игнат, Ефим и Николай.