День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отметят 6 августа

В четверг, 6 августа, православные верующие вспоминают благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В народном календаре этот день известен как Паликопна, сообщил URA.RU .

Борис и Глеб — первые канонизированные святые на Руси. Их подвиг добровольного принятия смерти определил духовный вектор государства. Братья появились на свет в семье великого князя Владимира Святославовича. После его смерти в 1015 году вспыхнула борьба за киевский престол. Власть захватил приемный сын князя — Святополк. Он видел в Борисе и Глебе опасных соперников и решил избавиться от них. Но братья отказались от вооруженного сопротивления и избрали путь христианского терпения.

В народной традиции день памяти святых обрел собственное звучание. Наши предки связывали 6 августа с огненной стихией и прозвали праздник Паликопной — от слова «пали», то есть «жги». Крестьяне верили, что в этот день резко возрастает угроза гроз, молний и пожаров. Поэтому в поле старались не выходить, костров не разводить и с открытым огнем не работать.

На Руси верили, что в день Бориса и Глеба природа словно начинает говорить с человеком, подсказывая, какой будет предстоящая зима и ближайшие недели. Например, если с утра небо хмурилось и моросил мелкий дождь, ждали ясного и теплого дня. А сплошная серость 6 августа обещала мягкую и снежную зиму.

Также в этот день можно было собирать лесные дары: поспевали черемуха, малина и ежевика. Хозяева пересчитывали каждую монету в доме, чтобы привлечь финансовое благополучие на целый год.