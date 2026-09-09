День Анфисы Рябинницы отмечают православные верующие 9 сентября

В среду, 9 сентября, православные вспоминают преподобного Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицу Анфису Новую. В народе этот день известен как Анфиса Рябинница или Два Пимена, сообщил «ФедералПресс» .

К этому дню рябина наливается соком, и люди отправляются в лес за ягодами. Перед сбором принято поклониться дереву и поблагодарить его за урожай. Часть плодов обязательно оставляют птицам.

Из рябины готовят варенье, лечебные настои и наливки. Ягоды и ветви рябины используют как обереги от огня и злых сил. Рябину сажают возле дома: три дерева считаются надежной защитой от бед.

Утро начинается с молитвы. Женщины занимаются заготовками, а мужчинам рекомендуется пойти на рыбалку, так как считается, что 9 сентября рыбалка принесет богатый улов.

С этим днем связаны запреты: нельзя поднимать вещи на перекрестках, отправляться в дальнюю дорогу, совершать крупные покупки и давать деньги в долг. Также запрещается свататься, ругаться и ссориться рядом с рябиной.

Народные приметы гласят: много ягод рябины — к сырой осени и морозной зиме, а гром 9 сентября предвещает скорое бабье лето.