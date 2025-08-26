«Даша Букина?» В Сети увидели неожиданное в образе миссис Уизли из сериала о Гарри Поттере

В интернете появились первые фотографии актрисы Кэтрин Паркинсон в образе многодетной матери магического семейства Молли Уизли из вселенной Гарри Поттера. Однако пользователям Рунета работа директоров по кастингу и гримеров напомнила о героине совсем другого сериала, что они и обсудили в соцсети X.