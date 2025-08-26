«Даша Букина?» В Сети увидели неожиданное в образе миссис Уизли из сериала о Гарри Поттере
Миссис Уизли из сериала о Гарри Поттере напомнила пользователям Дашу Букину
В интернете появились первые фотографии актрисы Кэтрин Паркинсон в образе многодетной матери магического семейства Молли Уизли из вселенной Гарри Поттера. Однако пользователям Рунета работа директоров по кастингу и гримеров напомнила о героине совсем другого сериала, что они и обсудили в соцсети X.
«Даша Букина?» — написала пользовательница hlebnikov317, имея в виду героиню Натальи Бочкаревой из сериала «Счастливы вместе» и его продолжения — «Букиных».
«Молли Букина», — предположил пользователь frmaslm.
Сериал по вселенной, созданной Джоан Роулинг, снимает HBO. Заглавную роль сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон. Премьера сериала запланирована на 2027 год.