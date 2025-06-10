CNN назвал Новгородский кремль одним из красивейших замков мира

Журналисты американского канала CNN назвали Новгородский кремль одним из самых красивых крепостей в мире. Он внесен в список других всемирно известных достопримечательностей, среди которых замок Химэдзи в Японии и дворец Топкапы в Турции.
В публикации обратили внимание, что Кремль в Москве более известен, но ему «далеко до новгородского», если сравнивать средневековую атмосферу.
«Расположенный в 200 километрах к югу от Санкт-Петербурга, Новгород был центром могущественной русской республики с XI по XV век, пока его не затмила Москва», — говорится в публикации.
В мае в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике отметили 160-летие со дня основания.
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