«Чуму» Давыдова отметили призом на кинофестивале в Германии | 360°

Культура 02 мая 2024, 19:26 «Чуму» Давыдова отметили призом на кинофестивале в Германии Режиссера Давыдова наградили в Висбадене за фильм «Чума» Freepik

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Драма «Чума» на якутском языке режиссера Дмитрия Давыдова удостоилась приза Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на фестивале восточноевропейского кино goEast в немецком Висбадене. Картину снимали в улусе Амга, сообщил «Московский комсомолец».

Премьерный показ фильма прошел в октябре прошлого года на Первом фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. Там Давыдову вручили награду за режиссуру.

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Сюжет ленты «Чума» разворачивается вокруг жестокого воспитания в семье. Фильм затрагивает темы насилия, порождающего насилие, жестокости и черствости. Картина расскажет о двух семьях из якутского села, в которых сыновей воспитывают отцы без матерей. При этом методы у мужчин разные.

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