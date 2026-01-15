Самой прибыльной актрисой в мире назвали звезду «Аватара» Зои Салдана

Numbers: самой прибыльной актрисой в мире стала звезда «Аватара» Зои Салдана

Американская и доминиканская актриса Зои Салдана оказалась самой прибыльной киноактрисой в мире. Общий мировой кассовый сбор этих картин достиг 15,47 миллиарда долларов (примерно 1,2 триллиона рублей), следует из данных онлайн-сервиса финансовой аналитики в области кинематографа Numbers .

В число лучших фильмов актрисы, учтенных сервисом, попали картины «Финал» и «Война бесконечности» супергеройской франшизы «Мстители». Они преодолели отметку в миллиард долларов по кассовым сборам.

Среди ее лучших ролей съемки в трилогии «Стражи галактики», где каждый фильм собрал более 700 миллионов долларов. Не менее успешными оказалась франшиза «Стартрека», а также «Аватар».

Второй в рейтинге стала актриса Скарлетт Йоханссон с ее 15,4 миллиарда долларов кассовых сборов. На третье место попал американский актер Сэмюэл Л. Джексон — 14,6 миллиарда долларов.

Ранее в России раскрыли гонорары звезд на Новый год, причем самыми дорогостоящими оказались Григорий Лепс, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Полина Гагарина.