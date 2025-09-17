Членом жюри «Интервидения» от США стал экс-фронтмен Deep Purple

Бывший фронтмен Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер станет представителем США в жюри международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия в своем Telegram-канале.

Организаторы подчеркнули, что за почти полвека карьеры легендарный рок-вокалист успел записать более 60 альбомов, сотрудничал с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и другими мировыми звездами, а его хит Stone Cold давно стал классикой.

Ранее стало известно, что США на «Интервидении» представит певица Vassy, известная по работам в жанре электронной танцевальной музыки и сотрудничеству с международными благотворительными и образовательными проектами.