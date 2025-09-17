США заменили представителя страны на «Интервидении»

Певица, автор песен и продюсер Vassy заменит Брэндона Ховарда и будет представлять США на «Интервидение». Об этом сообщили в пресс-службе музыкального конкурса.

Артистка известна своими успехами в индустрии электронной танцевальной музыки и входит в число самых узнаваемых исполнителей жанра, набирая более четырех миллионов слушателей в месяц на стриминговых сервисах.

Помимо сцены, Vassy активно участвует в социальных инициативах: она — представитель организации Green IT, выступающей за экологически ответственные технологии, а также проводит мастер-классы для молодежи в центре AVIVA в Лос-Анджелесе, где делится опытом и вдохновляет новое поколение музыкантов.

Ранее спеть на конкурсе собиралась единственная дочь «короля поп-музыки» Майкла Джексона Пэрис.