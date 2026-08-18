Частицы мощей Дмитрия Донского будут хранить в храмах РПЦ

Частицы мощей Дмитрия Донского будут хранить в храмах Русской церкви. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ.

Благословение на хранение дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мощи князя Дмитрия Донского открыли во время реставрации в Архангельском соборе Кремля. Доступ к священной реликвии смогли получить, поскольку повредилась плита саркофага.

Подлинность останков подтвердило антропологическое исследование. О том, что в храме захоронен именно Дмитрий Донской, свидетельствуют и археологический облик захоронения, и комплекс исторических сведений.

Великий князь жил в XIV веке. Свое прозвище Дмитрий получил за победу в Куликовской битве недалеко от Дона.