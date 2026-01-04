«Буратино» собрал более 1 млрд рублей за первые четыре дня проката

Фильм режиссера Игоря Волошина «Буратино» собрал более одного миллиарда рублей за четыре дня проката в России. Об этом говорится на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах Фонда кино.

Картина вышла в широкий прокат 1 января 2026 года. В первый день фильм собрал более 227,492 миллиона рублей. За последующие три дня сборы составили — 302,2 миллиона, 255,9 миллиона и 214 миллионов рублей соответственно.

«Общие сборы — 1 101 493 561 рубль», — указано на сайте ЕАИС.

В первый день января вместе с «Буратино» в прокат вышли картины Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» и Сарика Андреасяна «Простоквашино». Общие сборы за первый фильм составили 2 588 418 322 рубля, за второй — 1 109 249 571 рубль.

Сиквел картины «Чебурашка» собрал более одного миллиарда рублей в первые два дня проката. Первая часть этой картины в прошлом году собрала аналогичную сумму за три дня.